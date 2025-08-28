西武園競輪開設75周年記念G3ナイター「ゴールド・ウイング賞」（優勝賞金562万円）が開幕する。初日は12R特選をメインに一次予選が行われる。特選は連係実績が豊富な真杉匠―吉田拓矢の栃茨勢に地元の武藤龍生が3番手を固める関東勢が中心。ただ、先行力では一番の新山響平もいて激戦となる。栃茨コンビが軸。新山の先行力は侮れないが、真杉も早めに巻き返す。吉田が展開を生かし番手有利に差し切る。先行有利なバンクだけに