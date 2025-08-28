NY株式27日（NY時間15:11）（日本時間04:11） ダウ平均45594.56（+176.49+0.39%） ナスダック21571.25（+26.98+0.13%） CME日経平均先物42550（大証終比：+50+0.12%） 欧州株式27日終値 英FT100 9255.50（-10.30-0.11%） 独DAX 24046.21（-106.66-0.44%） 仏CAC40 7743.93（+34.12+0.44%） 米国債利回り 2年債 3.623（-0.056） 10年債 4.238（-0.023） 30年債 4.912（