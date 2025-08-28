政府が主導する洋上の風力発電事業から撤退を発表した三菱商事の中西社長が経済産業省を訪問し、面会した武藤大臣は「大変遺憾」と厳しく指摘しました。秋田県と千葉県で進めていた洋上風力発電の計画について、三菱商事の中西勝也社長はきのう、「コストが膨らみ利益を確保できないため事業から撤退する」と発表しました。会見後、中西社長は経産省を訪問し、武藤大臣に説明を行いました。三菱商事中西勝也 社長「残念なが