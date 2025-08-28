ボートレース若松のSG「第71回ボートレースメモリアル」は3日目を迎える。史上初の同一SG3連覇を狙うドリーム男の馬場は2日目6、4着。さらに、オーシャンカップに続くSG連続Vを狙う西山は、純地元水面で苦戦続き。「全然ダメ。いろいろと整備したが進んでいない。ひどかった2走目よりはマシだけど」と機力面でも厳しい状況に。ただ「いつも通り最後まで諦めずに、まだまだ（整備）やりますよ」と、ファイティングポーズを崩し