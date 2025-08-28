無類のボートレース好きである家族の影響を受け、物心がついた時には“ボートレーサーになる！”と決めていた龍田真白（19＝三重）。バスケットボールに打ち込んで体を動かし続けたのも、レーサーになった時を見据えてのもの。中学卒業時に受験する選択肢もあったが、家族と話し合って高校卒業時に決断。たゆまぬ努力と家族の後押しで見事に一発で合格した。龍田の夢を支える家族は人だけではない。学生時代から飼っている2匹