ボートレース若松のSG「第71回ボートレースメモリアル」は3日目を迎える。注目は11Rだ。3月の当地クラシックで優出している宮地がイン戦を無駄にしない。鋭発から逃走へ。伸びる白井は握って回して。原田は1番差しに徹す。吉田は伸び型の調整で食い込んでくるか。＜1＞宮地元輝進んでいない感じで、いいとは言えないですね。現状はいいところがない。＜2＞原田幸哉具体的にはターン回りがスムーズになってきました。