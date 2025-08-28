Aぇ! groupが、UHA味覚糖「ぷっちょ」の新CMに出演。「ぷっちょの神様」篇、「袋はどうされますか？」篇が9月2日より全国にて順次放送開始される。【動画】Aぇ! group扮する神様降臨「ぷっちょ」新CM「ぷっちょの神様」篇「ぷっちょの神様」篇では、スティックのぷっちょか、袋のぷっちょか悩む少女のもとに、ぷっちょの神様が降臨。「両方〜。迷ったら〜、両方〜。」と神々しくお告げを授げる。「袋はどうされますか？」