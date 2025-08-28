広島電鉄の「駅前大橋ルート」開業当日、沿線では電車を撮影する多くの人の姿があった＝2025年8月3日（撮影：伊原薫）【はじめに写真を見る】▶「駅前大橋ルート」の開業前夜から当日朝の一番列車の出発式…さまざまな思いを胸に人々が沿線に詰めかけた▶そしてもう見られない、旧ルートにあった電停の“廃止直前”の姿も2025年8月3日、日本の路面電車で最大規模を誇る広島電鉄が大きな進化を遂げた。「駅前大橋ルート」