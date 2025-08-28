インスタグラムで報告2024年パリ五輪のフェンシング男子フルーレ団体金メダリスト、松山恭助が27日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。お相手は同じフェンシングでポーランド代表経験のあるアレクサンドラ・イェグリンスカ。トップフェンサー同士の国際結婚にファンから祝福が殺到した。松山はイェグリンスカと笑顔の2ショット写真などを投稿し、連名でコメントも発表した。「本日、かねてよりお付き合いしていた方と入