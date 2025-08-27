子育て中は「思い通りにいかないこと」が日常茶飯事ですよね。特にイヤイヤ期真っ只中は、予想外のハプニングがつきもの。今回は、そんな時期を経験した筆者の友人の体験談をご紹介します。 完璧な計画の旅行のはずが……！？ あれから1年。4歳になった息子は、楽しみにしていた水族館も豪華なホテルも忘れてしまいましたが、今でもふと「ママ、また行きたいね。あのおひさまが大きくて真っ赤だったところ！」と言います