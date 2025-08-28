◇天皇杯・準々決勝FC東京2ー1浦和（2025年8月27日埼玉）FC東京は、来月12日に39歳となるDF長友が中2日の強行軍でフル出場し、逆転勝利に貢献した。1点を先行されたが、後半にFWマルセロ・ヒアンの2得点で逆転。終盤は足をつる選手も続出する中、長友は最後まで走り続けてチームをけん引。試合後は涼しい顔で「どこも張っていない。大丈夫」と言い切った。24日の京都戦で0―4と大敗し「屈辱を味わったので、もう意地でし