米財務省【ワシントン共同】米財務省は27日、北朝鮮が画策した不正なIT労働者の活動に関与したとして、ロシアの男ら2人と2企業に制裁を科したと発表した。暗号資産（仮想通貨）を米ドルに換金し、制裁対象の北朝鮮関連企業に送金したなどとしている。米国内の資産を凍結する。日米韓3カ国は27日発表した共同声明で、北朝鮮がIT技術者を各地に送り、大量破壊兵器や弾道ミサイル開発の収入源を得ているとして深刻な懸念を表明し