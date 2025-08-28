勤務実態のない公設秘書の給与を国からだまし取ったとして、東京地検特捜部はきのう、日本維新の会の石井章参議院議員の関係先を家宅捜索しました。「午後7時すぎです。石井議員の事務所から、段ボールが大量に運び出されています」きのう、東京地検特捜部が詐欺の疑いで家宅捜索したのは、日本維新の会の石井章参議院議員（68）の茨城県取手市にある地元事務所などです。関係者によりますと、石井議員は勤務実態がない人物を公設