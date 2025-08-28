【6R】今回は後半に組まれているガールズケイリンがメイン。G1クラスの山原さくらと吉川美穂が激突するが、128期No.2の北岡マリア（石川）も注目株だ。アマ時代はインターハイ、高校選抜500メートルTTで1位。ケイリン、スプリントでも優勝を飾るなど実績を残した。5月の熊本デビューから6場所連続優出（単発競走を除く）。うち3場所目の四日市新人戦を3連勝して初Vを手にしている。別府初戦に挑む北岡は「自在に」とコメン