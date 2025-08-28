ブラジルのボルソナロ前大統領（ゲッティ＝共同）【サンパウロ共同】ブラジル警察当局は27日、クーデター計画などの罪に問われ自宅軟禁中のボルソナロ前大統領に対して24時間態勢の行動監視を開始した。地元メディアが報じた。9月2日から始まる判決言い渡しに向けた公判を前に、逃亡する恐れがあるとしている。ボルソナロ氏はトランプ米大統領と良好な関係にあり、警察は米大使館に逃げ込んで亡命を申請する可能性があるとみて