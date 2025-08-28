アイドルグループのＡぇ！ｇｒｏｕｐがソフトキャンディ「ぷっちょ」の新ＣＭ「ぷっちょの神様」篇、「袋はどうされますか？」篇に出演することが２７日、分かった。９月２日から全国オンエアされる。撮影で５人はぷっちょの神様として神々しくスタジオ入りし、光のさす背景の前で輝きを放った「Ａぇポーズ」を披露。「ぷっちょの神様」篇では、息の合ったお告げ「両方〜」を披露し、グループとしてのチームワークの良さを存分