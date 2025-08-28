トランプ関税をめぐり、赤沢経済再生担当大臣はきょう訪米し、ラトニック商務長官らと協議に臨みます。対米投資に関する共同文書の詳細を詰める方針で、早期の関税引き下げの実施につなげたい考えです。赤沢亮正 経済再生担当大臣「もう1日でも早く、一刻でも早く、（関税引き下げの）大統領令を出してくれということは何ら変わっておりません」赤沢大臣はきょうから3日間の日程でワシントンを訪問し、ラトニック商務長官らト