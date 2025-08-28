昨年、櫻坂４６を卒業した小林由依（２５）が２７日にｙｏｕｓｔｉ（ユースティー）名義で１ｓｔミニアルバム「ｙｏｕｓｔｉ」をリリースし、都内で記者会見を開いた。「まだ歌ったり踊ったりしたい」との思いからソロ活動を開始。一人だけの会見に「すごく緊張している」とグループとの違いを実感しつつ、「一人でも自信を持ってここに立っていられるようになったらいいなというのが目標」と、独り立ちを目指している。セル