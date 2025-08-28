歌手で俳優の杉良太郎（８１）が２７日、原爆の爆心地に近い長崎市の平和公園を訪れ、犠牲者を慰霊した。強烈な日差しが降り注ぐ中、平和祈念像を前に花を手向け、静かに祈りをささげた。「（戦後）８０年の重みを感じますね。罪のない人が被爆し苦しんできた。世界各国では今も市民が（戦争の）犠牲になっている。平和のために、自分に何ができたのか…」と神妙。「今の日本の日常は幸せだと思う。その日常を地獄のようなもの