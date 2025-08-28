元櫻坂４６の小林由依が２７日、都内で１ｓｔミニアルバム「ｙｏｕｓｔｉ」発売記者会見を開催した。昨年２月に櫻坂４６を卒業してから１年半。さらに、櫻坂４６の前身である欅坂４６の１期生としてデビューしてから１０周年のタイミングに「ｙｏｕｓｔｉ（ユースティー）」名義でソロアーティストデビューし「芸能生活１０年がたちましたけど、新鮮な気持ちで進んでいこうという気持ちがあります」と背筋を伸ばした。「ｙｏ