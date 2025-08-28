世界的人気を誇る米歌手テイラー・スウィフト（３５）とＮＦＬ・チーフスのＴＥ（タイトエンド）トラビス・ケルシー（３５）が２６日、婚約したことをインスタグラムに共同で投稿した。「あなたの英語の先生と体育の先生が結婚します」のメッセージと共に、フラワーガーデンでケルシーがひざまずき、スウィフトにプロポーズする写真を投稿。スウィフトの左手薬指に婚約指輪が光るショットなども掲載された。インスタグラムの