Ａぇ！ｇｒｏｕｐが出演するソフトキャンディー「ぷっちょ」の新テレビＣＭが９月２日から全国オンエアされることが２７日、分かった。メンバー５人は、２パターンの新ＣＭに出演。「ぷっちょの神様」編では、スティックタイプか、袋のぷっちょか悩む少女のもとに５人が“ぷっちょの神様”として降臨する。「袋はどうされますか？」編ではコンビニ店員に扮（ふん）し、コミカルで息ぴったりの演技を披露している。