スタジオジブリのトリビュートアルバム第2弾「ジブリをうたうその2」が、11月19日に発売される。映画「コクリコ坂から」など複数のジブリ作品の音楽を担当した作曲家の武部聡志氏（68）がプロデュース。前作に引き続き、ジブリの宮崎吾朗監督（58）がジャケットイラストを描き下ろした。参加するのは、くるり・岸田繁（49）、葉加瀬太郎（57）、Da―iCEの大野雄大（36）と花村想太（35）、乃木坂46の小川彩（18）と奥田い