子どもの習い事はいろいろ。習い事の内容や場所によっては、車での送迎が必要なこともありますよね。今回はそんな習い事の送迎を巡って、困ったことに巻き込まれた筆者の友人のお話をご紹介します。 何度も習い事の送迎を頼んでくるママ友！ 勇気をだして断ると…⁉ まさか、我が子の送迎をママ友に頼み、自分はショッピングや映画鑑賞をしていたなんて…。家庭での時間の使い方は人それぞれですが、Sくんママの言