俳優の船越英一郎（65）が23歳年下の女性と結婚し、昨夏に第1子が誕生していたことが27日、明らかになった。お相手は女優でチョークアーティストとしても活躍している松下萌子（42）。船越は「静かに温かく見守っていただけますと幸いです」とコメントを寄せた。2人は2017年にTBSバラエティー「林先生が驚く初耳学！」の共演で知り合い、21年夏ごろに交際をスタート。同年末のクリスマスに松下が船越の家を訪れる姿が週刊誌に