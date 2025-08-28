小林由依がソロプロジェクト・yousti（ユースティー）として、1stミニアルバム『yousti』を8月27日にリリースした。その発売を記念した記者会見がソニー・ミュージックエンタテインメント本社にて開かれ、小林がソロアーティストとしての意気込みやミニアルバムに込めた思いを語った。 （関連：【写真あり】yousti（小林由依）記者会見の模様） 同作のリード曲「day dreamer」で