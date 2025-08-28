Aぇ！groupが出演するUHA味覚糖「ぷっちょ」の新CMが来月2日から全国で放映される。「ぷっちょの神様」篇では、スティックのぷっちょか、袋のぷっちょか悩む少女のもとに5人が扮（ふん）する、ぷっちょの神様が降臨。「両方〜。迷ったら〜、両方〜。」と神々しくお告げを授げる。「袋はどうされますか？」篇では、5人がコンビニ店員に扮して登場。袋は不要だと伝える客に、レジ係の末澤誠也（31）が「袋のぷっちょ」を熱烈ア