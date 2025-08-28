【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Aぇ! groupが出演するソフトキャンディ“ぷっちょ”の新TVCMが、9月2日より全国で放映スタート。公式ブランドサイトでは8月28日10時に公開される。 ■Aぇ! groupメンバーが様々な衣装と表情でぷっちょの購入を後押し!? 今回のTVCMでは、メンバー5人が、ぷっちょを様々な衣装と表情でオススメしていく。スティックタイプか袋タイプかふたつの種類でどちらにしようか迷