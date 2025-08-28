【モデルプレス＝2025/08/28】8月27日、都内にて元櫻坂46小林由依のソロプロジェクト・yousti（ユースティー）の1st mini Album「yousti」発売記者会見が開催された。グループの後輩について語った。【写真】小林由依「櫻坂46卒コン」肩出し衣装でスタイル際立つ◆ソロデビュー話題の小林由依、櫻坂46メンバーからの反応明かす会見では、芸能活動10周年の節目にyoustiとして音楽活動をスタートさせた小林にちなみ、BOXの中に入った