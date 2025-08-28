RIP SLYMEが2007年7月にCDシングルとしてリリースした「熱帯夜」が、28日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率116.5%を記録。1位を獲得した。【動画】「THE FIRST TAKE」で披露したRIP SLYME「熱帯夜」2022年4月より3人体制で活動していたが、デビュー25周年記念日となる来年3月22日までの期間限定で“5人体制”として今年再集結すると精力的に活動。8月17日に「SUMMER SONIC 2025」東京公演に出