【モデルプレス＝2025/08/28】Aぇ! groupが出演するソフトキャンディ「ぷっちょ」の新テレビCM「ぷっちょの神様」篇、「袋はどうされますか？」篇が、9月2日より全国で放映される。【写真】Aぇ! group末澤誠也、美女からバックハグ◆Aぇ! group、新CMで独特の表情今回はメンバー5人が、ぷっちょを様々な衣装と表情でオススメしている。スティックタイプか袋タイプか2つの種類でどちらにしようか迷ったとき、コンビニで袋が必要か聞