元櫻坂46の小林由依さんが、アーティスト名「yousti」(読み:ユースティ)として1st mini Album「yousti」を発売し、会見を行いました。 【写真を見る】【元櫻坂46・小林由依】「yousti」（読み：ユースティ）としてソロプロジェクト始動櫻坂46のライブから刺激「私もファンの方から愛していただけるように」芸能活動10周年を迎えた節目の年にソロアーティスト活動をスタートさせたyoustiさんは、 “10年経ちましたけど、また