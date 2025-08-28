元櫻坂46小林由依（25）が「yousti（ユースティー）」としてソロデビューし、27日、都内でファーストミニアルバム「yousti」発売記念記者会見を行った。古巣の東京ドーム公演を見て感じた思いなどを明かした。小林は15年8月、一期生として欅坂46（現櫻坂46）に加入し、昨年2月に卒業。今後はアーティストyoustiとしてセルフプロデュースで音楽活動を続ける。ほかモデル業などでは小林由依として活動していくという。司会者から「音