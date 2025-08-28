元櫻坂46小林由依（25）が「yousti（ユースティー）」としてソロデビューし、27日、都内でファーストミニアルバム「yousti」発売記念記者会見を行った。小林は15年8月、一期生として欅坂46（現櫻坂46）に加入。高いパフォーマンススキルと表現力で、中心メンバーの1人として活躍してきた。昨年2月のグループ卒業から1年が経過し、今後はアーティストyoustiとしてセルフプロデュースで音楽活動を続ける。ほかモデル業などでは小林由