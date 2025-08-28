アメリカのベッセント財務長官はFRB＝連邦準備制度理事会のパウエル議長の後任の人事について、秋に明らかになるという見通しを示しました。司会者「パウエル議長の後任は、秋には明らかになりそうですね」ベッセント長官「確実に分かると思います」ベッセント財務長官は27日、「FOXビジネス」の番組に出演し、FRBのパウエル議長の後任について、秋に明らかになるとの見通しを示しました。ベッセント長官は9月1日以降、後任議長の