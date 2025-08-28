Aぇ！groupが、UHA味覚糖「ぷっちょ」の新CMに出演する。コミカルな2本の新作CMが制作され「ぷっちょの神様」編では、5人が神々しい神様に扮（ふん）し、後光を浴びながら輝かしい「Aぇポーズ」を披露。「袋どうされますか？」編ではコンビニ店員を演じ、購入に悩む客に独特の表情を浮かべながらアピールする姿が描かれる。撮影では監督の「（表情は）バキバキにお願いします」のオーダーに完璧に応え、表現力の高さにスタッフから