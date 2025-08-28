女優の橋本環奈（26歳）が、8月27日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。“若さを保つために大事にしていること”について語った。26日に都内の学校で行われた映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」のイベント後、橋本環奈、眞栄田郷敦、安斉星来、櫻井海音が同番組のインタビューに対応。“若さ”に関するトークの中で、橋本は、“若さを保つために大事にしていること”があると語る。それは「親戚とかの子ども