ＮＹ時間の終盤に入って、ユーロ円は１７１円台半ばでの推移が続いている。ユーロドルは１．１６３５ドル付近での推移。ＮＹ時間に入ってドルの戻り売りが強まっており、ユーロドルはロンドン時間までの下げを解消。ユーロ円はユーロドルとドル円に挟まれて売買が交錯。 フランスの政局が再び流動化しており、ユーロの上値を重くしている。バイル仏首相が今週の月曜日に、大規模な歳出