[8.27 天皇杯準々決勝 町田 3-0 鹿島 Gスタ]期待のスタメン抜擢に応えた。今年7月にFC町田ゼルビアに加入し、この日が天皇杯3回戦・富山戦(◯2-1)以来1か月ぶりの公式戦出場となったMF増山朝陽は前半15分、MF下田北斗の右CKにゴール前で反応。セットプレーに定評のある鹿島守備陣のギャップを突いてヘディングシュートを決め、加入後初ゴールを奪った。増山によると、前日のセットプレー練習でも同じ形から得点を奪っていたと