大阪・関西万博で8月24日、シンガポールのナショナルデーが開かれた。 大阪・関西万博 シンガポールナショナルデー 文化プログラム 来場者は多くのシンガポール国旗で称えた〈2025年8月24日 大阪市此花区・夢洲〉ナショナルデーは、万博に参加する国が日替わりで自国の文化をアピールするイベント。EXPOナショナルデーホール「レイガーデン」で行われた式典には、シンガポールからリー・シェンロン上級大臣、日本から林芳正内