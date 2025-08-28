アメリカ中西部・ミネソタ州のカトリック教会の学校で銃撃事件が発生し、児童2人が死亡、17人が負傷しました。容疑者は現場で自殺しました。地元警察の発表によりますと、ミネソタ州のミネアポリスにあるカトリック教会の学校に27日朝、男が侵入し、建物の外から窓ごしに礼拝中の生徒らにライフル銃などを乱射しました。銃撃を受け、8歳と10歳の児童2人が死亡。6歳から15歳までの子ども14人を含む17人が負傷し、このうち2人の子ど