お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（41歳）が、8月27日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。“夏の思い出”について語った。26日に都内で行われたイベントに出席したカズレーザーが、番組のインタビューに対応。“この夏の思い出”を絵日記に描いて披露することになり、カズレーザーは「この夏は、ドラクエの“レベル上げ”を頑張ったよ」と、はぐれメタルの絵を添えた日記を披露した。夏の間、ひた