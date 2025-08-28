きょうのポンドドルはＮＹ時間に入って買い戻しが優勢となっており、ロンドン時間までの下げを完全に取り戻している。一時１．３４ドル台前半まで下落する場面が見られたものの、１．３５ドル付近まで戻す展開。２１日線と１００日線の上をしっかりと維持しており、底堅い流れは継続している。 一方、ポンド円は１９９円ちょうど付近で上下動。円自体は方向感のない動きとなっている中、ドル円とポンドドルの動きに挟まれて