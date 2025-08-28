NY株式27日（NY時間13:11）（日本時間02:11） ダウ平均45533.91（+115.84+0.26%） ナスダック21570.89（+26.62+0.12%） CME日経平均先物42475（大証終比：-25-0.06%） 欧州株式27日終値 英FT100 9255.50（-10.30-0.11%） 独DAX 24046.21（-106.66-0.44%） 仏CAC40 7743.93（+34.12+0.44%） 米国債利回り 2年債 3.625（-0.054） 10年債 4.248（-0.014） 30年債 4.926（