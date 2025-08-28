■陸上・ダイヤモンドリーグファイナル（日本時間28日、スイス・チューリッヒ）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手世界の強豪が集うダイヤモンドリーグ（DL）の成績上位者のみが出場できるDLファイナルが開催され、男子棒高跳の世界記録保持者、A.デュプランティス（25、スウェーデン）が5度目のファイナル制覇を成し遂げた。今季のダイヤモンドリーグは出場6戦で全て1位と、圧倒的な強さをみせていたデュプラ