「ドジャース６−３レッズ」（２６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が本拠地でのレッズ戦に「１番・指名打者」で出場し、六回に右前適時打を放つなど、４打数１安打１打点だった。チームの３連勝に貢献し、優勝マジックを「２８」に減らした。２７日の同戦には投手復帰後の初勝利を目指して、今季１１度目の先発マウンドに上がる。時速１７９キロの高速打球が一、二塁間を真っ二つに割った。４点リードの