SOMPOホールディングスは、アメリカの損害保険会社「アスペン・インシュアランスホールディングス」を買収することで合意したと発表しました。損害保険大手のSOMPOホールディングスが買収するのは、損害保険を手掛けるアメリカの「アスペン・インシュアランスホールディングス」です。アスペンはサイバー攻撃のリスクに対応する「スペシャルティ保険」など、専門性の高い分野に強みを持っていて、買収で海外事業の強化につなげる考