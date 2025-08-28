テイラー・スウィフト（35歳）が8月26日、NFL選手のトラヴィス・ケルシー（35歳）との婚約をインスタグラムで発表した。投稿には庭園でのプロポーズ写真に、「英語教師と体育教師が結婚します」とユーモアを交えたキャプションが添えられている。2人は2023年に交際を開始し、テイラーはトラヴィスが所属するカンザスシティ・チーフスの試合に頻繁に姿を見せるようになった。一方、トラヴィスもテイラーの「ジ・エラズ・ツアー」に