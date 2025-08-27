Image: Apple Developer そうだよね、製品の数だけOSも。Apple（アップル）はスマートホームハブとなる、画面付きのHomePodを開発している！…まことしやかに流れるこの噂。今のところその真偽はわかりませんが、いろいろな角度から情報が出てきていて、そう遠くないうちに動きがありそうな気配もしています。そして、その機器に搭載されるOSのお話も。Bloombergのマーク・ガーマン記者は、