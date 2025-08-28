ボートレース大村の「スポーツ報知杯」が２８日に開幕する。峰竜太（４０＝佐賀）が３０日のＦ休みを消化し、７月の徳山オーシャンカップ以来１か月ぶりに復帰する。エンジン抽選で手にした２７号機は２連率１７％、優出＆優勝はゼロで６節使用して予選突破は２回という機歴だ。特訓を終えた峰が「伸びてました。直線は人よりいい。出足はエンジンで直さないといけない」と説明したように出足系統に課題。初日は１２Ｒメイン